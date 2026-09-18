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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 263941
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Описание товара Радиосинхронизатор Godox DM-16 комплект
Комплект радиосинхронизации Godox DM-16 состоит из передатчика и приемника, предназначен для дистанционного запуска студийных моноблоков. Передатчик устанавливается на горячий башмак фотокамеры и питается от батареи 12В 23А. Приемник подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм или мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте) и питается от сети переменного тока. Беспроводной запуск вспышек осуществляется на расстоянии до 30 м. 16 каналов передачи сигнала позволят объединять осветители в группы и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов. Один передатчик может управлять любым количеством приемников. С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.
Комплект радиосинхронизации Godox DM-16 состоит из передатчика и приемника, предназначен для дистанционного запуска студийных моноблоков. Передатчик устанавливается на горячий башмак фотокамеры и питается от батареи 12В 23А. Приемник подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм или мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте) и питается от сети переменного тока. Беспроводной запуск вспышек осуществляется на расстоянии до 30 м. 16 каналов передачи сигнала позволят объединять осветители в группы и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов. Один передатчик может управлять любым количеством приемников. С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.
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