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Радиосинхронизатор Godox DMR-16 приемник купить с доставкой в Москве
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Радиосинхронизатор Godox DMR-16 приемник

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Радиосинхронизатор Godox DMR-16 приемник - фото 1
Радиосинхронизатор Godox DMR-16 приемник - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Радиосинхронизатор Godox DMR-16 приемник - фото 1
  • Радиосинхронизатор Godox DMR-16 приемник - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 090 руб.  1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 263940
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Высота, см
72
Комплектация
радиосинхронизатор, кабель
Ширина, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х6
Вес, г.
177

Описание товара Радиосинхронизатор Godox DMR-16 приемник

Дополнительный беспроводной приемник Godox DMR-16 является частью системы радиосинхронизации Godox DM-16 и не может использоваться отдельно. Устанавливается на кабеле питания осветителя и не требует покупки или замены элементов питания. Подключается к студийным моноблокам с п омощью синхроразъема джек 6,35 мм и мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте). Беспроводной запуск вспышки осуществляется на расстоянии до 30 м. 16 каналов передачи сигнала позволят объединять осветители в группы и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов. С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.

Отзывы о товаре Радиосинхронизатор Godox DMR-16 приемник




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Высота, см
72
Комплектация
радиосинхронизатор, кабель
Ширина, см
34
Страна производитель
Китай
Описание
Дополнительный беспроводной приемник Godox DMR-16 является частью системы радиосинхронизации Godox DM-16 и не может использоваться отдельно. Устанавливается на кабеле питания осветителя и не требует покупки или замены элементов питания. Подключается к студийным моноблокам с п омощью синхроразъема джек 6,35 мм и мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте). Беспроводной запуск вспышки осуществляется на расстоянии до 30 м. 16 каналов передачи сигнала позволят объединять осветители в группы и избежать срабатывания вспышек от аналогичных синхронизаторов других фотографов. С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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