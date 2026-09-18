Ролики Falcon Eyes PCA-25M для стоек
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Характеристики
Тип товара
Ролики для стоек
Максимальная нагрузка, кг
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 263938
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ролики для стоек
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х6
Вес, кг.
1.3
Описание товара Ролики Falcon Eyes PCA-25M для стоек
Ролики для стоек PCA-25M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом.
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Бренд
Тип товара
Ролики для стоек
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Ролики для стоек PCA-25M обладают функциональностью и высоким уровнем эргономичности. Колеса оснащены стопорным механизмом.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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