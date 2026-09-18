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Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 купить с доставкой в Москве
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Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13

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Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 1
Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 2
Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 3
Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 4
Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
90 мм
Увеличение, крат
2
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 1
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 2
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 3
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 4
  • Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261648
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
90 мм
Увеличение, крат
2
Материал ручки
металл
Дополнительно
бифокальная линза
Габариты
30x20x10 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
560

Описание товара Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13

Штативная лупа Levenhuk Zeno Refit ZF13 – бифокальный оптический инструмент для ювелиров, часовых мастеров и всех, кто работает с мелкими деталями. Благодаря наличию держателей она позволяет надежно зафиксировать электронную плату для пайки или фанерные детали для покраски. При использовании этого прибора обе руки мастера остаются свободными.

Отзывы о товаре Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
90 мм
Увеличение, крат
2
Материал ручки
металл
Дополнительно
бифокальная линза
Габариты
30x20x10 см
Страна производитель
Китай
Описание
Штативная лупа Levenhuk Zeno Refit ZF13 – бифокальный оптический инструмент для ювелиров, часовых мастеров и всех, кто работает с мелкими деталями. Благодаря наличию держателей она позволяет надежно зафиксировать электронную плату для пайки или фанерные детали для покраски. При использовании этого прибора обе руки мастера остаются свободными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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