Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
90 мм
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 261648
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
90 мм
Увеличение, крат
2
Материал ручки
металл
Дополнительно
бифокальная линза
Габариты
30x20x10 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
560
Описание товара Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13
Штативная лупа Levenhuk Zeno Refit ZF13 – бифокальный оптический инструмент для ювелиров, часовых мастеров и всех, кто работает с мелкими деталями. Благодаря наличию держателей она позволяет надежно зафиксировать электронную плату для пайки или фанерные детали для покраски. При использовании этого прибора обе руки мастера остаются свободными.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
металл
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
90 мм
Увеличение, крат
2
Материал ручки
металл
Дополнительно
бифокальная линза
Габариты
30x20x10 см
Страна производитель
Китай
Штативная лупа Levenhuk Zeno Refit ZF13 – бифокальный оптический инструмент для ювелиров, часовых мастеров и всех, кто работает с мелкими деталями. Благодаря наличию держателей она позволяет надежно зафиксировать электронную плату для пайки или фанерные детали для покраски. При использовании этого прибора обе руки мастера остаются свободными.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа штативная Levenhuk Zeno Refit ZF13