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Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром купить с доставкой в Москве
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Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром

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Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 1
Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 2
Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 3
Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 4
Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 5
Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 1
  • Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 2
  • Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 3
  • Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 4
  • Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 5
  • Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб. 
Начислим 1182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром
19 690 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
24х17х10
Вес, г.
600

Описание товара Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром

Стеклянный подвесной стакан с настенным держателем. Материал устойчив к ударам, царапинам и перепадам температуры, в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм, на котором не заметны разводы. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.

Отзывы о товаре Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Стеклянный подвесной стакан с настенным держателем. Материал устойчив к ударам, царапинам и перепадам температуры, в внутренние вставки выполнены из матового стекла 4 мм, на котором не заметны разводы. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для стаканчика AM.PM Sensation A3034300 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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