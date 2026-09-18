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Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром купить с доставкой в Москве
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Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром

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Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 1
Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 2
Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 3
Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 4
Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 5
Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 6
Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настольный
  • Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 1
  • Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 2
  • Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 3
  • Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 4
  • Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 5
  • Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 6
  • Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260993
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Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настольный
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
600

Описание товара Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром

Мыльница AM PM Литая база исключает возможность проникновения грязи, увеличивая срок службы аксессуара и сохраняя его безупречный вид.

Отзывы о товаре Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мыльница
Установка (монтаж)
настольный
Описание
Мыльница AM PM Литая база исключает возможность проникновения грязи, увеличивая срок службы аксессуара и сохраняя его безупречный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мыльница AM.PM Sensation A3031200 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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