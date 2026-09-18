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Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром купить с доставкой в Москве
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Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром

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Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром - фото 1
Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром - фото 1
  • Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 190 руб. 
Начислим 852 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260969
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром
14 190 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
24х14х6
Вес, г.
297

Описание товара Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром

Крючки предназначены для подвешивания различных принадлежностей или полотенец. Выполнены из хромированного металла.

Отзывы о товаре Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Крючки предназначены для подвешивания различных принадлежностей или полотенец. Выполнены из хромированного металла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крючок AM.PM Serenity A4035900 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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