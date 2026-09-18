Душевой гарнитур AM.PM Inspire F0150A000 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260937
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х15х9
Вес, кг.
2.5
Описание товара Душевой гарнитур AM.PM Inspire F0150A000 хром
Минималистичный дизайн Hi-Tech который удивляет наполненностью функционала. Уникальный рисунок и диаметр форсунок для равномерного распределения воды. Оптимальный диаметр ручного душа составляет 120мм а также покрытие Soft Touch. Три режима душа для полного расслабления: Spray EnerJet Spray + Massage. Увеличенная длина душевого шланга с защитой от перекручивания позволит комфортно принимать душ
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Минималистичный дизайн Hi-Tech который удивляет наполненностью функционала. Уникальный рисунок и диаметр форсунок для равномерного распределения воды. Оптимальный диаметр ручного душа составляет 120мм а также покрытие Soft Touch. Три режима душа для полного расслабления: Spray EnerJet Spray + Massage. Увеличенная длина душевого шланга с защитой от перекручивания позволит комфортно принимать душ
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Душевой гарнитур AM.PM Inspire F0150A000 хром - купить по цене 18990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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