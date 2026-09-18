Лоток Kyocera PF-791 1203PJ8NL0
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лоток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 259354
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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Лоток
Размеры в упаковке, см
74х74х45
Вес, кг.
38
Описание товара Лоток Kyocera PF-791 1203PJ8NL0
Дополнительный лоток подачи 2 кассеты по 500 листов для МФУ Kyocera TASKalfa 2551ci, 3010i, 3510i. Плотность бумаги: 60–256 г/кв.м. Формат бумаги: A5R-A3. Габариты (W x D x H): 590 x 589 x 332 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kyocera
Тип товара
Лоток
Дополнительный лоток подачи 2 кассеты по 500 листов для МФУ Kyocera TASKalfa 2551ci, 3010i, 3510i. Плотность бумаги: 60–256 г/кв.м. Формат бумаги: A5R-A3. Габариты (W x D x H): 590 x 589 x 332 мм.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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