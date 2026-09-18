Комплект видеонаблюдения Falcon Eye FE-104MHD Light Smart
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258178
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Комплект видеонаблюдения
Встроенный детектор движения
да
Дистанция ночной съемки
20 м
ИК подсветка
да
Исполнение
внутренняя, уличная
Количество камер
2
Количество каналов
4
Особенности
запись по тревоге, запись по детекции, апись по расписанию
Поддержка стандартов
NTSC, PAL
Работа при низкой температуре
-40°C
Разрешение
1920x1080
Разрешение камеры
1 Мп
Сетевые протоколы
ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, Onvif, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP
Скорость передачи видео
25 к/с
Стандарт видеокамеры
IP
Тип камеры
цветная
Тип корпуса
цилиндрическая
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
фиксированный
Тип связи
проводной
Фокусное расстояние
3.6 мм
Форматы сжатия видео
H.264+, H.264
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
35х15х4
Вес, кг.
2
Описание товара Комплект видеонаблюдения Falcon Eye FE-104MHD Light Smart
Комплект Falcon Eye FE-104MHD KIT Light SMART представляет собой удобное и надежное оборудование, при помощи которого можно составить систему видеоконтроля. Простая регулировка угла наклона, надежное закрепление и легкий пластиковый корпус существенно упрощают эксплуатацию камер. Регистратор поддерживает хранение данных на жестких дисках, а также в облачных хранилищах. Есть система реакции на различные сигналы тревоги.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Комплект видеонаблюдения
Встроенный детектор движения
да
Дистанция ночной съемки
20 м
ИК подсветка
да
Исполнение
внутренняя, уличная
Количество камер
2
Количество каналов
4
Особенности
запись по тревоге, запись по детекции, апись по расписанию
Поддержка стандартов
NTSC, PAL
Работа при низкой температуре
-40°C
Разрешение
1920x1080
Развернуть
Разрешение камеры
1 Мп
Сетевые протоколы
ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, Onvif, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP
Скорость передачи видео
25 к/с
Стандарт видеокамеры
IP
Тип камеры
цветная
Тип корпуса
цилиндрическая
Тип матрицы
CMOS
Тип объектива
фиксированный
Тип связи
проводной
Фокусное расстояние
3.6 мм
Форматы сжатия видео
H.264+, H.264
Цвет
белый
Комплект Falcon Eye FE-104MHD KIT Light SMART представляет собой удобное и надежное оборудование, при помощи которого можно составить систему видеоконтроля. Простая регулировка угла наклона, надежное закрепление и легкий пластиковый корпус существенно упрощают эксплуатацию камер. Регистратор поддерживает хранение данных на жестких дисках, а также в облачных хранилищах. Есть система реакции на различные сигналы тревоги.
Комплект видеонаблюдения Falcon Eye FE-104MHD Light Smart - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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