Цифровой плеер Digma S4 8Gb White-Orange
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257170
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Объем встроенной памяти, Гб
8
Поддержка FLAC
да
Проигрывание видео
да
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
белый, оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
99
Описание товара Цифровой плеер Digma S4 8Gb White-Orange
Цифровой плеер Digma S4 8Gb White-Orange
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Объем встроенной памяти, Гб
8
Поддержка FLAC
да
Проигрывание видео
да
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
белый, оранжевый
Развернуть
Страна производитель
Китай
Цифровой плеер Digma S4 8Gb White-Orange
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика
Цифровой плеер Digma S4 8Gb White-Orange - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Цифровой плеер Digma S4 8Gb White-Orange