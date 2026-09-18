Top.Mail.Ru
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 1
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 2
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 3
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 4
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 5
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 6
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 7
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 8
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
  • Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 1
  • Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 2
  • Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 3
  • Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 4
  • Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 5
  • Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 6
  • Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 7
  • Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 8
  • Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257169
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Объем встроенной памяти, Гб
8
Поддержка FLAC
да
Проигрывание видео
да
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
99

Описание товара Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey

Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey



Теги товара: 8 гб, с радио, с microSD

Отзывы о товаре Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Объем встроенной памяти, Гб
8
Поддержка FLAC
да
Проигрывание видео
да
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
серый, черный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey


Теги товара: 8 гб, с радио, с microSD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цифровой плеер Digma S4 8Gb Black-Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...