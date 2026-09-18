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Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный купить с доставкой в Москве
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Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный

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Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 1
Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 2
Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 3
Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 4
Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 5
Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 6
Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 7
Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 1
  • Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 2
  • Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 3
  • Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 4
  • Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 5
  • Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 6
  • Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 7
  • Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256907
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Характеристики

Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Размеры в упаковке, см
37х23х5
Вес, г.
970

Описание товара Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный

Только взяв в руки графический планшет H950P с рабочим пространством 8,7 х 5,4 дюйма, Вы сразу почувствуете, что данное устройство создано, чтобы облегчить Вашу работу и приносить удовольствие от творческого процесса. Толщина 8 мм и применение технологии полного ламинирования делают планшет более удобным для переноски, а технология электромагнитного резонанса, благодаря которой планшет может работать без батареи, позволяет Вам создавать шедевры в любое время и в любом месте. Вдохновение не терпит отлагательств! 8192 уровня чувствительности к нажатию обеспечивают четкую визуализацию линий различной формы, а давление с разными усилиями контролируется плавно и легко. Можете быть уверены в идеальном отображении каждой детали. Применение технологии высокоскоростного определения траектории обеспечивает частоту отклика планшета в 233PPS, что гарантирует быструю реакцию на любое движение пера. Независимо от того, делаете ли Вы небольшую черточку, или совершаете серьезные изменения в рисунке, ввод линий будет осуществляться плавно и без задержек. Чувствительная высота 10 мм, точность 0,3 мм и разрешение пера 5080LPI служат для обеспечения безупречного отображения каждого пикселя, содержащегося в создаваемых Вами линиях. Благодаря поддержке наклона 60, поддерживаемой H950P, Вы можете добавить затенение к своим работам, при условии использования программного обеспечения с такой функцией. 16-граммовое цифровое перо без батареи PW100, ручка которого сделана из прочного силикона, имеет кнопки, предотвращающие непреднамеренное нажатие. В комплект также входит удобный держатель для пера, внутри которого Вы найдете запасные наконечники и зажим для их замены. Ваше перо всегда находится в нужном месте и надежно закреплено, что делает ситуацию случайно закатившегося под диван пера практически невозможной. Эффективность Вашей работы никогда не будет поставлена под угрозу! Подключите планшет к macOS / Windows с помощью USB-кабеля, чтобы облегчить работу с основными программами для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI и CDR. Комплект поставки: графический планшет, ручка (дигитайзер), подставка для ручки, кабели, руководство пользователя, сменные наконечники для ручки - 8 шт.

Отзывы о товаре Графический планшет Huion Inspiroy H950P черный




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Характеристики
Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Описание
Только взяв в руки графический планшет H950P с рабочим пространством 8,7 х 5,4 дюйма, Вы сразу почувствуете, что данное устройство создано, чтобы облегчить Вашу работу и приносить удовольствие от творческого процесса. Толщина 8 мм и применение технологии полного ламинирования делают планшет более удобным для переноски, а технология электромагнитного резонанса, благодаря которой планшет может работать без батареи, позволяет Вам создавать шедевры в любое время и в любом месте. Вдохновение не терпит отлагательств! 8192 уровня чувствительности к нажатию обеспечивают четкую визуализацию линий различной формы, а давление с разными усилиями контролируется плавно и легко. Можете быть уверены в идеальном отображении каждой детали. Применение технологии высокоскоростного определения траектории обеспечивает частоту отклика планшета в 233PPS, что гарантирует быструю реакцию на любое движение пера. Независимо от того, делаете ли Вы небольшую черточку, или совершаете серьезные изменения в рисунке, ввод линий будет осуществляться плавно и без задержек. Чувствительная высота 10 мм, точность 0,3 мм и разрешение пера 5080LPI служат для обеспечения безупречного отображения каждого пикселя, содержащегося в создаваемых Вами линиях. Благодаря поддержке наклона 60, поддерживаемой H950P, Вы можете добавить затенение к своим работам, при условии использования программного обеспечения с такой функцией. 16-граммовое цифровое перо без батареи PW100, ручка которого сделана из прочного силикона, имеет кнопки, предотвращающие непреднамеренное нажатие. В комплект также входит удобный держатель для пера, внутри которого Вы найдете запасные наконечники и зажим для их замены. Ваше перо всегда находится в нужном месте и надежно закреплено, что делает ситуацию случайно закатившегося под диван пера практически невозможной. Эффективность Вашей работы никогда не будет поставлена под угрозу! Подключите планшет к macOS / Windows с помощью USB-кабеля, чтобы облегчить работу с основными программами для рисования и проектирования, включая PS, SAI, AI и CDR. Комплект поставки: графический планшет, ручка (дигитайзер), подставка для ручки, кабели, руководство пользователя, сменные наконечники для ручки - 8 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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