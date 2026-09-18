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Микрофон Saramonic SR-PAX1 купить с доставкой в Москве
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Микрофон Saramonic SR-PAX1

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Микрофон Saramonic SR-PAX1 - фото 1
Микрофон Saramonic SR-PAX1 - фото 2
Микрофон Saramonic SR-PAX1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микшер
Подключение
проводное
Частотный диапазон
20-20000 Гц
  • Микрофон Saramonic SR-PAX1 - фото 1
  • Микрофон Saramonic SR-PAX1 - фото 2
  • Микрофон Saramonic SR-PAX1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253181
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микшер
Соотношение сигнал/шум
74
Подключение
проводное
Комплектация
микшер, документация, упаковка
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Питание
фантомное, аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
357

Описание товара Микрофон Saramonic SR-PAX1

Saramonic SR-PAX1 представляет собой двухканальный активный аудиомикшер с предусилителем и фантомным питанием, специально разработанный для камер DSLR, беззеркалок или видеокамер. Это компактный и легкий микшер, идеально подходящий для записи звука профессионального качества из двух источников и смешивания их в камеру. Он крепится к основанию камеры, а резьбовое гнездо на его основании позволяет устанавливать на штатив или корпус. SR-PAX1 имеет два симметричных входа XLR, два входа 3,5 мм (TRS) и два входа 6,3 мм, которые обеспечивают возможность приема сигналов от самых разных источников микрофона или линейного уровня, таких как беспроводные микрофоны и внешние аудиорекордеры. Уровни входа каждого канала можно легко контролировать с помощью регуляторов двойного усиления. Телефонное гнездо позволяет вам отслеживать звук в реальном времени. SR-PAX1 упрощает вашу запись, сокращая время при последующей обработке.

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic SR-PAX1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микшер
Соотношение сигнал/шум
74
Подключение
проводное
Комплектация
микшер, документация, упаковка
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Питание
фантомное, аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic SR-PAX1 представляет собой двухканальный активный аудиомикшер с предусилителем и фантомным питанием, специально разработанный для камер DSLR, беззеркалок или видеокамер. Это компактный и легкий микшер, идеально подходящий для записи звука профессионального качества из двух источников и смешивания их в камеру. Он крепится к основанию камеры, а резьбовое гнездо на его основании позволяет устанавливать на штатив или корпус. SR-PAX1 имеет два симметричных входа XLR, два входа 3,5 мм (TRS) и два входа 6,3 мм, которые обеспечивают возможность приема сигналов от самых разных источников микрофона или линейного уровня, таких как беспроводные микрофоны и внешние аудиорекордеры. Уровни входа каждого канала можно легко контролировать с помощью регуляторов двойного усиления. Телефонное гнездо позволяет вам отслеживать звук в реальном времени. SR-PAX1 упрощает вашу запись, сокращая время при последующей обработке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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