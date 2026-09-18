Гриль для сабвуфера ACV GR-M10 25см, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%640 руб. 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 252708
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетка защитная
Ширина, см
25
Размеры в упаковке, см
30х30х6
Вес, г.
100
Описание товара Гриль для сабвуфера ACV GR-M10 25см, черный
Декоративная решетка (гриль) для сабвуфера - это прекрасный и стильный внешний вид вашей акустической системы. Но это не главная роль решётки – основное предназначение, конечно же, защита сабвуфера от повреждений. Решётка довольно крепкая и может выдержать довольно сильное механическое воздействие, приняв удар на себя, избавив от повреждений аудиосистему.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Декоративная решетка (гриль) для сабвуфера - это прекрасный и стильный внешний вид вашей акустической системы. Но это не главная роль решётки – основное предназначение, конечно же, защита сабвуфера от повреждений. Решётка довольно крепкая и может выдержать довольно сильное механическое воздействие, приняв удар на себя, избавив от повреждений аудиосистему.
Гриль для сабвуфера ACV GR-M10 25см, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гриль для сабвуфера ACV GR-M10 25см, черный