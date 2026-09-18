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Усилитель Ural AKM 1.700 купить с доставкой в Москве
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Усилитель Ural AKM 1.700

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Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 1
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 2
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 3
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 4
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 5
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 6
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 7
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 8
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 9
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 10
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 11
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 12
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 13
Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 1
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 2
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 3
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 4
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 5
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 6
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 7
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 8
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 9
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 10
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 11
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 12
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 13
  • Усилитель Ural AKM 1.700 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 252468
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
550
Мощность на канал (4 Ом), Вт
350
Мостовой режим
да
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
3.84

Описание товара Усилитель Ural AKM 1.700

Автомобильный усилитель Ural AKM 1.700 - ультракомпактный усилитель класса D. Данный усилитель совмещает в себе: - стабильную работу при нагрузке в 1 Ом, - регулируемый subsonic (15 Гц – 50 Гц), - мощные транзисторы Hexfet Mosfet, - возможность плавной регулировки фазы, - выносной регулятор баса с индикацией клиппа в комплекте, - возможность использования двух усилителей одновременно в мостовом режиме.

Отзывы о товаре Усилитель Ural AKM 1.700




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
550
Мощность на канал (4 Ом), Вт
350
Мостовой режим
да
Описание
Автомобильный усилитель Ural AKM 1.700 - ультракомпактный усилитель класса D. Данный усилитель совмещает в себе: - стабильную работу при нагрузке в 1 Ом, - регулируемый subsonic (15 Гц – 50 Гц), - мощные транзисторы Hexfet Mosfet, - возможность плавной регулировки фазы, - выносной регулятор баса с индикацией клиппа в комплекте, - возможность использования двух усилителей одновременно в мостовом режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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