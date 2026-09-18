Усилитель Ural AKM 1.700
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 252468
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
550
Мощность на канал (4 Ом), Вт
350
Мостовой режим
да
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
3.84
Описание товара Усилитель Ural AKM 1.700
Автомобильный усилитель Ural AKM 1.700 - ультракомпактный усилитель класса D. Данный усилитель совмещает в себе: - стабильную работу при нагрузке в 1 Ом, - регулируемый subsonic (15 Гц – 50 Гц), - мощные транзисторы Hexfet Mosfet, - возможность плавной регулировки фазы, - выносной регулятор баса с индикацией клиппа в комплекте, - возможность использования двух усилителей одновременно в мостовом режиме.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
550
Мощность на канал (4 Ом), Вт
350
Мостовой режим
да
Автомобильный усилитель Ural AKM 1.700 - ультракомпактный усилитель класса D. Данный усилитель совмещает в себе: - стабильную работу при нагрузке в 1 Ом, - регулируемый subsonic (15 Гц – 50 Гц), - мощные транзисторы Hexfet Mosfet, - возможность плавной регулировки фазы, - выносной регулятор баса с индикацией клиппа в комплекте, - возможность использования двух усилителей одновременно в мостовом режиме.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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