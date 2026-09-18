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Сумка Levenhuk Zongo 40 для телескопа, черная большая купить с доставкой в Москве
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Сумка Levenhuk Zongo 40 для телескопа, черная большая

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Сумка Levenhuk Zongo 40 для телескопа, черная большая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251188
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Сумка
Особенности
Состоит из двух частей.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х11
Вес, г.
840

Описание товара Сумка Levenhuk Zongo 40 для телескопа, черная большая

Большая вместительная сумка, которая подойдет для хранения и транспортировки большого количество различных телескопов. Выезжая на природу, просто упакуйте свой телескоп и не беспокойтесь о его сохранности!

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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Сумка
Особенности
Состоит из двух частей.
Страна производитель
Китай
Описание
Большая вместительная сумка, которая подойдет для хранения и транспортировки большого количество различных телескопов. Выезжая на природу, просто упакуйте свой телескоп и не беспокойтесь о его сохранности!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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