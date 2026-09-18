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Тренога Sky-Watcher для монтировки EQ3/EQ5, стальная купить с доставкой в Москве
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Тренога Sky-Watcher для монтировки EQ3/EQ5, стальная

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Тренога Sky-Watcher для монтировки EQ3/EQ5, стальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тренога
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251063
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Тренога
Размеры в упаковке, см
73х52х22
Вес, кг.
7

Описание товара Тренога Sky-Watcher для монтировки EQ3/EQ5, стальная

Опоры двухсекционные, их высоту можно регулировать. Настройка высоты треноги осуществляется при помощи стопорных винтов-барашков.

Отзывы о товаре Тренога Sky-Watcher для монтировки EQ3/EQ5, стальная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Тренога
Описание
Опоры двухсекционные, их высоту можно регулировать. Настройка высоты треноги осуществляется при помощи стопорных винтов-барашков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тренога Sky-Watcher для монтировки EQ3/EQ5, стальная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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