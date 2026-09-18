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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA купить с доставкой в Москве
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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA

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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 2
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 3
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 4
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 5
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 6
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 7
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1800
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 2
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 3
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 4
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 5
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 6
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 7
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251061
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.46х0.39
Вес, кг.
8

Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA

Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK150SP OTA – это классический зеркально-линзовый телескоп без монтировки и треноги в комплекте. В него хорошо видны и планеты Солнечной системы, и объекты дальнего космоса. Благодаря большой апертуре телескоп передает изображение в очень высоком разрешении – вы сможете увидеть мелкие детали на планетарных дисках. Подойдет труба и для астрофотографии. В комплекте с трубой Sky-Watcher BK MAK150SP OTA идет оптический искатель 9х50. Это классический искатель, которым удобно пользоваться для точного наведения на объекты. Есть здесь и диагональное зеркало 90°. Оно правильно ориентирует изображение по вертикали – делает его неперевернутым. В горизонтальной плоскости оно остается зеркальным. С помощью зеркала удобнее наблюдать наземные объекты и объекты, расположенные вблизи зенита. Фокусер трубы рассчитан на аксессуары 1,25 или 2. Для крепления трубы на монтировки используется крепление «ласточкин хвост». Фокусировка осуществляется при помощи главного зеркала. Предусмотрена возможность юстировки.

Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1800
Страна производитель
Китай
Описание
Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK150SP OTA – это классический зеркально-линзовый телескоп без монтировки и треноги в комплекте. В него хорошо видны и планеты Солнечной системы, и объекты дальнего космоса. Благодаря большой апертуре телескоп передает изображение в очень высоком разрешении – вы сможете увидеть мелкие детали на планетарных дисках. Подойдет труба и для астрофотографии. В комплекте с трубой Sky-Watcher BK MAK150SP OTA идет оптический искатель 9х50. Это классический искатель, которым удобно пользоваться для точного наведения на объекты. Есть здесь и диагональное зеркало 90°. Оно правильно ориентирует изображение по вертикали – делает его неперевернутым. В горизонтальной плоскости оно остается зеркальным. С помощью зеркала удобнее наблюдать наземные объекты и объекты, расположенные вблизи зенита. Фокусер трубы рассчитан на аксессуары 1,25 или 2. Для крепления трубы на монтировки используется крепление «ласточкин хвост». Фокусировка осуществляется при помощи главного зеркала. Предусмотрена возможность юстировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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