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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300х
Оптическая схема
Мактусова-Кассегрена
Фокусное расстояние объектива
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251061
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Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK150SP OTA
Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK150SP OTA – это классический зеркально-линзовый телескоп без монтировки и треноги в комплекте. В него хорошо видны и планеты Солнечной системы, и объекты дальнего космоса. Благодаря большой апертуре телескоп передает изображение в очень высоком разрешении – вы сможете увидеть мелкие детали на планетарных дисках. Подойдет труба и для астрофотографии. В комплекте с трубой Sky-Watcher BK MAK150SP OTA идет оптический искатель 9х50. Это классический искатель, которым удобно пользоваться для точного наведения на объекты. Есть здесь и диагональное зеркало 90°. Оно правильно ориентирует изображение по вертикали – делает его неперевернутым. В горизонтальной плоскости оно остается зеркальным. С помощью зеркала удобнее наблюдать наземные объекты и объекты, расположенные вблизи зенита. Фокусер трубы рассчитан на аксессуары 1,25 или 2. Для крепления трубы на монтировки используется крепление «ласточкин хвост». Фокусировка осуществляется при помощи главного зеркала. Предусмотрена возможность юстировки.
Оптическая труба Sky-Watcher BK MAK150SP OTA – это классический зеркально-линзовый телескоп без монтировки и треноги в комплекте. В него хорошо видны и планеты Солнечной системы, и объекты дальнего космоса. Благодаря большой апертуре телескоп передает изображение в очень высоком разрешении – вы сможете увидеть мелкие детали на планетарных дисках. Подойдет труба и для астрофотографии. В комплекте с трубой Sky-Watcher BK MAK150SP OTA идет оптический искатель 9х50. Это классический искатель, которым удобно пользоваться для точного наведения на объекты. Есть здесь и диагональное зеркало 90°. Оно правильно ориентирует изображение по вертикали – делает его неперевернутым. В горизонтальной плоскости оно остается зеркальным. С помощью зеркала удобнее наблюдать наземные объекты и объекты, расположенные вблизи зенита. Фокусер трубы рассчитан на аксессуары 1,25 или 2. Для крепления трубы на монтировки используется крепление «ласточкин хвост». Фокусировка осуществляется при помощи главного зеркала. Предусмотрена возможность юстировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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