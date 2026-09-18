Графический планшет WACOM Cintiq 16 (DTK1660K0B)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250527
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х38х10
Вес, кг.
3.83
Описание товара Графический планшет WACOM Cintiq 16 (DTK1660K0B)
Графический планшет Wacom Cintiq 16 представляет собой перьевой интерактивный дисплей, оснащенный инструментами, которые будут полезны для развития навыков начинающего иллюстратора. Дисплей размером 345x194 мм отличается яркой и насыщенной цветовой гаммой, разрешением 5080 lpi, что позволяет создавать удивительные шедевры иллюстраций. Естественные ощущения дарит чувствительность 8192 уровня.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Графический планшет Wacom Cintiq 16 представляет собой перьевой интерактивный дисплей, оснащенный инструментами, которые будут полезны для развития навыков начинающего иллюстратора. Дисплей размером 345x194 мм отличается яркой и насыщенной цветовой гаммой, разрешением 5080 lpi, что позволяет создавать удивительные шедевры иллюстраций. Естественные ощущения дарит чувствительность 8192 уровня.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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