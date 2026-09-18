Описание товара Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO

Телескоп Sky-Watcher Star Discovery MAK127 SynScan GOTO – компактный и мощный оптический прибор, который хорошо подходит для изучения планет Солнечной системы и Луны. В него можно наблюдать фазы Венеры и Меркурия, изучать Большое красное пятно на Юпитере, детально рассматривать спутники Сатурна и знаменитую щель Кассини. Из объектов дальнего космоса для наблюдений доступны двойные и переменные звезды, туманности и галактики. Телескоп прекрасно подойдет для загородных наблюдений. Длина его трубы составляет всего 33 см, поэтому с телескопом удобно путешествовать. При этом фокусное расстояние достигает 1 500 мм, а высококачественная оптика передает четкую картинку даже на максимально возможном увеличении. Так как в комплект поставки включено диагональное зеркало 90°, телескоп можно использовать и для наземных наблюдений – картинка будет правильно ориентированной (неперевернутой). Телескоп установлен на современную компьютеризированную монтировку. Это одноперьевая азимутальная монтировка с пультом управления SynScan, в память которого записаны координаты 42 000 астрономических объектов. Телескоп способен самостоятельно навестись на любой из них. Есть возможность и ручного управления, при этом настройки автоматического позиционирования полностью сохраняются благодаря технологии свободного наведения Freedom Find. В любой момент компьютер может взять управление на себя и продолжить ведение объекта по небосклону. Кроме того, встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять телескопом удаленно – при помощи смартфона или планшета. Нужно лишь установить бесплатное приложение «SynScan» на мобильное устройство и настроить связь с телескопом. После этого все функции системы SynScan будут доступны прямо в мобильном устройстве, а для автонаведения будет достаточно просто коснуться экрана. Приложение бесплатно и загружается из официальных магазинов App Store и Google Play. В комплект поставки включены основные оптические аксессуары и кабели для системы автонаведения. Стальная тренога снабжена лотком для аксессуаров и регулируется по высоте.