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Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL купить с доставкой в Москве
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Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL

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Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL - фото 1
Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL - фото 2
Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Распределитель
  • Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL - фото 1
  • Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL - фото 2
  • Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249688
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Распределитель
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
100

Описание товара Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL

Высококачественные распределители питания серии Decibel с возможностью установки предохранителей типа ANL или MiniANL. Позволяют инсталлировать сразу нескольких автомобильных усилителей. Выполнены из позолоченного цинкового сплава.

Отзывы о товаре Распределитель питания Ural PB-DB06ANL MiniANL




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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Распределитель
Описание
Высококачественные распределители питания серии Decibel с возможностью установки предохранителей типа ANL или MiniANL. Позволяют инсталлировать сразу нескольких автомобильных усилителей. Выполнены из позолоченного цинкового сплава.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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