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Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA серый купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA серый

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Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA серый - фото 1
Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой, военный
Диаметр объектива
35
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA серый - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249454
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой, военный
Диаметр объектива
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х9
Вес, г.
100

Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA серый

Классический «военно-полевой» бинокль. Широкий угол, малые размеры. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое оптическое покрытие и повышенная стойкость к ударам. Светосильный. Работает в ближних сумерках. Призмы из стекла Bak-4. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс. Бинокль имеет классические «военные» характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида. Бинокль Veber Classic БПШЦ 7x35 имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПШЦ 7*35 VRWA серый




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой, военный
Диаметр объектива
35
Страна производитель
Китай
Описание
Классический «военно-полевой» бинокль. Широкий угол, малые размеры. Металлические корпус и подвижные детали, трудноистираемое оптическое покрытие и повышенная стойкость к ударам. Светосильный. Работает в ближних сумерках. Призмы из стекла Bak-4. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс. Бинокль имеет классические «военные» характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора объект наблюдения комфортно «вести», ни на секунду не упуская его из вида. Бинокль Veber Classic БПШЦ 7x35 имеет металлический обрезиненный корпус и трудноистираемое оптическое покрытие объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель менее всего подвержена повреждениям (разъюстировке) от случайных ударов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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