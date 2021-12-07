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Картридж лазерный Cactus CS-CF244X черный (2000стр.) для HP LJ M15 Pro/M15a Pro/M28a Pro MFP/M28w Pr купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-CF244X черный (2000стр.) для HP LJ M15 Pro/M15a Pro/M28a Pro MFP/M28w Pr

1 Отзывы
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Картридж лазерный Cactus CS-CF244X черный (2000стр.) для HP LJ M15 Pro/M15a Pro/M28a Pro MFP/M28w Pr
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
550 руб.  1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249450
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
29х9х9
Вес, г.
710

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-CF244X черный (2000стр.) для HP LJ M15 Pro/M15a Pro/M28a Pro MFP/M28w Pr

Картридж лазерный Cactus CS-CF244X черный (2000стр.) для HP LJ M15 Pro/M15a Pro/M28a Pro MFP/M28w Pr

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-CF244X черный (2000стр.) для HP LJ M15 Pro/M15a Pro/M28a Pro MFP/M28w Pr

07.12.2021
Андрей

Достоинства:
Компактный, несмотря на БОЛЬШУЮ!!! емкость - до 2000 страниц при 5 заполнении страницы ( в реальности и до 3000 страниц). Цвет печати насыщенный, около 200 методичек (я -преподаватель Медуниверситета) прошли на "УРА!".Отлично совместим с моим МФУ HP Laser Jet Pro MFP M28A. Очень выгодное соотношение цены и качества , тем более что в комплекте МФУ был "пробник" с ресурсом около 800 страниц. Купил с учетом накопленных кэткоинов за 600 рублей.

Недостатки:
Их нет, пусть даже это и не авторский картридж, он работает ничуть не хуже.

Комментарий:
Спасибо магазину за отличный и ОЧЕНЬ недорогой продукт, за широкий ассортимент товаров, подходящие цены и приятную систему бонусов!



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-CF244X черный (2000стр.) для HP LJ M15 Pro/M15a Pro/M28a Pro MFP/M28w Pr
Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.12.2021
Андрей

Достоинства:
Компактный, несмотря на БОЛЬШУЮ!!! емкость - до 2000 страниц при 5 заполнении страницы ( в реальности и до 3000 страниц). Цвет печати насыщенный, около 200 методичек (я -преподаватель Медуниверситета) прошли на "УРА!".Отлично совместим с моим МФУ HP Laser Jet Pro MFP M28A. Очень выгодное соотношение цены и качества , тем более что в комплекте МФУ был "пробник" с ресурсом около 800 страниц. Купил с учетом накопленных кэткоинов за 600 рублей.

Недостатки:
Их нет, пусть даже это и не авторский картридж, он работает ничуть не хуже.

Комментарий:
Спасибо магазину за отличный и ОЧЕНЬ недорогой продукт, за широкий ассортимент товаров, подходящие цены и приятную систему бонусов!


Картридж лазерный Cactus CS-CF244X черный (2000стр.) для HP LJ M15 Pro/M15a Pro/M28a Pro MFP/M28w Pr - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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