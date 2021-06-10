Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-940
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
2400
Максимальная подача пара, г/мин
42
Объём резервуара для воды
1
Время нагрева до готовности к работе, сек
3
Максимальное давление пара, бар
4
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 248444
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
30 мин
Дополнительный цвет
черный
Прочее
защита от перегрева
Серия
Kitfort КТ-940
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, предохранительный клапан
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
2400
Максимальная подача пара, г/мин
42
Объём резервуара для воды
1
Время нагрева до готовности к работе, сек
3
Максимальное давление пара, бар
4
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
нет
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.35
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х37х33
Вес, кг.
7
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-940
Видеообзор на Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-940
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
30 мин
Дополнительный цвет
черный
Прочее
защита от перегрева
Серия
Kitfort КТ-940
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, предохранительный клапан
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
2400
Максимальная подача пара, г/мин
42
Развернуть
Объём резервуара для воды
1
Время нагрева до готовности к работе, сек
3
Максимальное давление пара, бар
4
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
нет
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.35
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-940
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Малогабаритный и легок в эксплуатации. Использую в качестве основной гладильной станции.
Недостатки:
Не показывает уровень воды в парогенераторе.
Комментарий:
Очень нравиться товар. Обязательно порекомендую друзьям и остальным пользователям. Я нахожусь на 35 неделе беременности, но это не мешает мне использовать отправитель в разных помещениях. Использую со всей одеждой и не помню когда последний раз доставала парогенератор и гладильную доску. Можно погладить платье прямо перед выходом истратив на это минимум времени. А так же удобно гладить постельное белье. Напора пара хватает прогладить простынь сложенную в несколько раз.
Достоинства:
Доставка в срок
Комментарий:
Приобрела отпариватель китфорт 940, долго выбирала на протяжении года, и остановилась на этой фирме, выбрала 940 модель потому что она мощная, регулировка на самом утюжке, что очень удобно, и с доской гладильной, пробовала отпариватель в работе, все понравилось, я не пожалела
Достоинства:
Занимает мало места для столь функционального устройства.
Хорошее давление пара.
Наличие утюжка в качестве рабочего инструмента — позволяет использовать отпариватель как утюг, плюсом к этому идет доска — трансформер для вертикального и горизонтального отпаривания.
Прекрасно отпаривает верхнюю одежду и шерстяные вещи. Думаю аналогичный результат будет и с другими тяжелыми вещами — складки которых отпариваются под действием собственного веса.
Недостатки:
Конструкция, за исключением стоек сделана из пластика, и при повороте доски приходится прикладывать усилие, которое по ощущениям может вывести из строя пластиковый фиксатор доски.
Проблемы при отпаривании джинс, вельветовых брюк — складки полностью удалить не получается, как например, обычным утюгом и х.б. рубашек — очень легкие, поэтому для отпаривания горизонтальных складок их нужно натягивать, что создает вертикальные складки. Эти вещи можно погладить утюжком на горизонтальной доске, но трудозатрат при этом больше, чем при глажке обычным утюгом.
Комментарий:
Наша семья все больше обживается техникой Kitfort, так как доверие к фирменной марке растет с каждым приобретением. В связи с чем предпочтение напольного отпаривателя было отдано фирме KITFORT. Выбор производился по критериям мощности и компактности, в чем соответствие нашла модель KT-940. Наличие гладильной доски в комплекте явилось большим преимуществом — особенно для малогабаритных квартир. После 2-х месяцев использования, можно точно говорить о только положительных эмоциях от покупки — мощности подачи пара достаточно, также отпариватель удобен при ежедневной глажке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-940
Достоинства:
Малогабаритный и легок в эксплуатации. Использую в качестве основной гладильной станции.
Недостатки:
Не показывает уровень воды в парогенераторе.
Комментарий:
Очень нравиться товар. Обязательно порекомендую друзьям и остальным пользователям. Я нахожусь на 35 неделе беременности, но это не мешает мне использовать отправитель в разных помещениях. Использую со всей одеждой и не помню когда последний раз доставала парогенератор и гладильную доску. Можно погладить платье прямо перед выходом истратив на это минимум времени. А так же удобно гладить постельное белье. Напора пара хватает прогладить простынь сложенную в несколько раз.
Достоинства:
Доставка в срок
Комментарий:
Приобрела отпариватель китфорт 940, долго выбирала на протяжении года, и остановилась на этой фирме, выбрала 940 модель потому что она мощная, регулировка на самом утюжке, что очень удобно, и с доской гладильной, пробовала отпариватель в работе, все понравилось, я не пожалела
Достоинства:
Занимает мало места для столь функционального устройства.
Хорошее давление пара.
Наличие утюжка в качестве рабочего инструмента — позволяет использовать отпариватель как утюг, плюсом к этому идет доска — трансформер для вертикального и горизонтального отпаривания.
Прекрасно отпаривает верхнюю одежду и шерстяные вещи. Думаю аналогичный результат будет и с другими тяжелыми вещами — складки которых отпариваются под действием собственного веса.
Недостатки:
Конструкция, за исключением стоек сделана из пластика, и при повороте доски приходится прикладывать усилие, которое по ощущениям может вывести из строя пластиковый фиксатор доски.
Проблемы при отпаривании джинс, вельветовых брюк — складки полностью удалить не получается, как например, обычным утюгом и х.б. рубашек — очень легкие, поэтому для отпаривания горизонтальных складок их нужно натягивать, что создает вертикальные складки. Эти вещи можно погладить утюжком на горизонтальной доске, но трудозатрат при этом больше, чем при глажке обычным утюгом.
Комментарий:
Наша семья все больше обживается техникой Kitfort, так как доверие к фирменной марке растет с каждым приобретением. В связи с чем предпочтение напольного отпаривателя было отдано фирме KITFORT. Выбор производился по критериям мощности и компактности, в чем соответствие нашла модель KT-940. Наличие гладильной доски в комплекте явилось большим преимуществом — особенно для малогабаритных квартир. После 2-х месяцев использования, можно точно говорить о только положительных эмоциях от покупки — мощности подачи пара достаточно, также отпариватель удобен при ежедневной глажке.