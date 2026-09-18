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Картридж струйный Cactus CS-LC980BK черный для Brother DCP-145C/165C MFC-250C/290C (16ml) купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-LC980BK черный для Brother DCP-145C/165C MFC-250C/290C (16ml)

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Картридж струйный Cactus CS-LC980BK черный для Brother DCP-145C/165C MFC-250C/290C (16ml)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
260 руб.  540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233287
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Brother
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х2
Вес, г.
60

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC980BK черный для Brother DCP-145C/165C MFC-250C/290C (16ml)

Картридж струйный Cactus CS-LC980BK черный для Brother DCP-145C/165C MFC-250C/290C (16ml)

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC980BK черный для Brother DCP-145C/165C MFC-250C/290C (16ml)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Brother
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-LC980BK черный для Brother DCP-145C/165C MFC-250C/290C (16ml)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC980BK черный для Brother DCP-145C/165C MFC-250C/290C (16ml) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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