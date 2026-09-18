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Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) купить с доставкой в Москве
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Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934)

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Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 1
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 2
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 3
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 4
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 5
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 6
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 7
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 8
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 9
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 10
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 11
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Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 13
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 14
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 15
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Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 17
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 18
Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 19
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Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые рули
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows
Диаметр руля
23
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 1
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 2
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 3
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 4
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 5
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 6
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 7
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 8
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 9
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 10
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 11
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 12
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 13
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 14
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 15
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 16
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 17
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 18
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 19
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 20
  • Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232795
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Игровые рули
Педали
газ, тормоз
Тип подключения
проводной
Угол поворота руля
180°
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows
Диаметр руля
23
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
1.68

Описание товара Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934)

Руль SVEN GC-W300 представляет собой эргономичное устройство, разработанное специально для игр. С таким приспособлением вы сможете создать настоящую имитацию нахождения за рулем во время напряженной гонки, и одержать победу благодаря сверхбыстрому отклику. Модель подключается к PC, используя для этого шнур с разъемом USB. Диаметр руля SVEN GC-W300 соответствует 22.5 см. Он поддерживает угол поворота, равный 180 градусов, что позволяет совершать различные маневры на трассе и выходить победителем даже из сложных ситуаций. Для увеличения реалистичности езды этот руль поддерживает виброотдачу. Его конструкция предусматривает наличие восьмипозиционного джойстика и десяти кнопок. На поверхности руля располагаются резиновые вставки, которые исключают скольжение рук во время управления игровыми действиями. Устройство фиксируется к столу, используя для этого резиновые присоски. Модель способна функционировать в аналоговом и цифровом режимах. В комплекте предусмотрены педали.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Руль Sven GC-W300 чёрный (SV-017934)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Игровые рули
Педали
газ, тормоз
Тип подключения
проводной
Угол поворота руля
180°
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows
Диаметр руля
23
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Руль SVEN GC-W300 представляет собой эргономичное устройство, разработанное специально для игр. С таким приспособлением вы сможете создать настоящую имитацию нахождения за рулем во время напряженной гонки, и одержать победу благодаря сверхбыстрому отклику. Модель подключается к PC, используя для этого шнур с разъемом USB. Диаметр руля SVEN GC-W300 соответствует 22.5 см. Он поддерживает угол поворота, равный 180 градусов, что позволяет совершать различные маневры на трассе и выходить победителем даже из сложных ситуаций. Для увеличения реалистичности езды этот руль поддерживает виброотдачу. Его конструкция предусматривает наличие восьмипозиционного джойстика и десяти кнопок. На поверхности руля располагаются резиновые вставки, которые исключают скольжение рук во время управления игровыми действиями. Устройство фиксируется к столу, используя для этого резиновые присоски. Модель способна функционировать в аналоговом и цифровом режимах. В комплекте предусмотрены педали.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
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Отзывы


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