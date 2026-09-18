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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232528
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Описание товара Бинокль Veber Hunter 8*42 (черный)
Бинокль Veber Hunter 8x42 разработан специально для любителей охоты. Удобное 8-кратное увеличение позволяет легко находить и вести цель, а также рассмотреть детали удаленных объектов. Особенность модели – двойной мост, который предохраняет бинокль от сбоя юстировки при вибрации и случайных ударах. Оптические элементы сделаны из качественного стекла BaK-4. Объективы диаметром 42 мм собирают достаточно света для наблюдения ближних целей в сумерках. Roof-призмы позволили сделать корпус компактным и удобным. Большой вынос выходного зрачка и легко регулируемые выдвижные наглазники окуляров удобны для наблюдений в очках. Корпус бинокля Veber Hunter 8x42 сделан из легкого и прочного поликарбоната. Резиновое покрытие корпуса не дает биноклю скользить в руках и надежно защищает оптику от влаги, пыли и грязи.
Бинокль Veber Hunter 8x42 разработан специально для любителей охоты. Удобное 8-кратное увеличение позволяет легко находить и вести цель, а также рассмотреть детали удаленных объектов. Особенность модели – двойной мост, который предохраняет бинокль от сбоя юстировки при вибрации и случайных ударах. Оптические элементы сделаны из качественного стекла BaK-4. Объективы диаметром 42 мм собирают достаточно света для наблюдения ближних целей в сумерках. Roof-призмы позволили сделать корпус компактным и удобным. Большой вынос выходного зрачка и легко регулируемые выдвижные наглазники окуляров удобны для наблюдений в очках. Корпус бинокля Veber Hunter 8x42 сделан из легкого и прочного поликарбоната. Резиновое покрытие корпуса не дает биноклю скользить в руках и надежно защищает оптику от влаги, пыли и грязи.
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