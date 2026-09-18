Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий

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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
71
Увеличение
7x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232489
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Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным), не должен скользить в руках. Veber WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний. Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.
Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным), не должен скользить в руках. Veber WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний. Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.
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