Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
35
Увеличение
7x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%3 950 руб. 5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232482
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
35
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
800
Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 7*35 VL
Увеличение 7х, диаметр объектива 35 мм. Классический «полевой» бинокль. Малые размеры и вес. Металлический корпус с отделкой искусственной кожей (VL), трудноистираемое оптическое покрытие линз и повышенная стойкость к ударам. Светосильный. Работает в ближних сумерках. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
35
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Увеличение 7х, диаметр объектива 35 мм. Классический «полевой» бинокль. Малые размеры и вес. Металлический корпус с отделкой искусственной кожей (VL), трудноистираемое оптическое покрытие линз и повышенная стойкость к ударам. Светосильный. Работает в ближних сумерках. Удобно использовать в перчатках, полужесткий кейс.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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