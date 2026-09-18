Видеомонопод GreenBean HDV Elite 420
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232353
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
да
Длина в сложенном состоянии, см
73.5
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
184
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
73.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Сменная площадка
да
Уровень
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х15х15
Вес, кг.
3.1
Описание товара Видеомонопод GreenBean HDV Elite 420
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 420 для установки компактной профессиональной видеокамеры позволяет добиться более стабильного изображения при съемке. Модель оснащена жидкостной 2D-видеоголовкой с быстросъемной площадкой и рукояткой для управления камерой. Головка крепится на монопод, имеющий в основании поддерживающую шаровую опору с откидными ножками, что дает максимальную свободу управления камерой. В сочетании с возможностью плавного панорамирования жидкостной видеоголовки монопод позволяет оператору снимать качественное видео даже в неблагоприятных условиях.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
да
Длина в сложенном состоянии, см
73.5
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
184
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
73.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Сменная площадка
да
Уровень
Да
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Страна производитель
Китай
Видеомонопод GreenBean HDV Elite 420 для установки компактной профессиональной видеокамеры позволяет добиться более стабильного изображения при съемке. Модель оснащена жидкостной 2D-видеоголовкой с быстросъемной площадкой и рукояткой для управления камерой. Головка крепится на монопод, имеющий в основании поддерживающую шаровую опору с откидными ножками, что дает максимальную свободу управления камерой. В сочетании с возможностью плавного панорамирования жидкостной видеоголовки монопод позволяет оператору снимать качественное видео даже в неблагоприятных условиях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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