Зажим GreenBean MegaClamp MC-077
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Характеристики
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18х9,7х8,1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232322
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18х9,7х8,1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Зажим GreenBean MegaClamp MC-077
MegaClamp MC-077 – зажим-струбцина, изготовлен из литого под давлением алюминия, что делает его прочным и легким. Подвижная лапка позволяет закрепить зажим на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. На окончании резьбового вала находится шпилька диаметром 16 мм (5/8), которая используется для крепления необходимого оборудования.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18х9,7х8,1
Страна производитель
Китай
MegaClamp MC-077 – зажим-струбцина, изготовлен из литого под давлением алюминия, что делает его прочным и легким. Подвижная лапка позволяет закрепить зажим на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. На окончании резьбового вала находится шпилька диаметром 16 мм (5/8), которая используется для крепления необходимого оборудования.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Зажим GreenBean MegaClamp MC-077 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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