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Зажим двойной GreenBean PowerGrip PG-008 на трубу купить с доставкой в Москве
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Зажим двойной GreenBean PowerGrip PG-008 на трубу

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Зажим двойной GreenBean PowerGrip PG-008 на трубу
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
13,5х8,5х8,5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232318
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
13,5х8,5х8,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х9
Вес, г.
400

Описание товара Зажим двойной GreenBean PowerGrip PG-008 на трубу

PowerGrip PG-008 – зажим (хомут) двойной, предназначен для перпендикулярного соединения двух труб диаметром от 30 мм до 35 мм. Профессиональный и легкий хомут изготовлен из высокопрочного алюминия методом экструзии и был разработан для установки оборудования весом до 300 кг. Совмещает прочность, долговечность и большую грузоподъемность с высокой степенью безопасности. Профиль зажимных губ специальной конструкции, предохраняет винт от выскальзывания при небольшом ослаблении зажима. Клепки, винтовой зажим и барашек - выполнены из стали, зажимные губы - из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.

Отзывы о товаре Зажим двойной GreenBean PowerGrip PG-008 на трубу




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
13,5х8,5х8,5
Страна производитель
Китай
Описание
PowerGrip PG-008 – зажим (хомут) двойной, предназначен для перпендикулярного соединения двух труб диаметром от 30 мм до 35 мм. Профессиональный и легкий хомут изготовлен из высокопрочного алюминия методом экструзии и был разработан для установки оборудования весом до 300 кг. Совмещает прочность, долговечность и большую грузоподъемность с высокой степенью безопасности. Профиль зажимных губ специальной конструкции, предохраняет винт от выскальзывания при небольшом ослаблении зажима. Клепки, винтовой зажим и барашек - выполнены из стали, зажимные губы - из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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