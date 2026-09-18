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Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-095 купить с доставкой в Москве
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Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-095

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Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-095
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим-струбцина
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
21х11х8,5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232316
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим-струбцина
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
21х11х8,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х10
Вес, кг.
1

Описание товара Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-095

MegaClamp MC-095 – С-образный зажим, изготовлен из литого алюминиевого сплава. Предназначен для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 80 кг на трубах, балках, перекладинах и других конструкциях, толщиной от 10 до 55 мм. В комплекте съемная крепежная шпилька диаметром 16 мм со страховочным воротником, который не даст шпильке выскользнуть при ослаблении зажима, позволяет панорамировать осветительный прибор. Страховочный трос с карабином предохранит установленное оборудование от выскальзывания.

Отзывы о товаре Зажим-струбцина GreenBean MegaClamp MC-095




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим-струбцина
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
21х11х8,5
Страна производитель
Китай
Описание
MegaClamp MC-095 – С-образный зажим, изготовлен из литого алюминиевого сплава. Предназначен для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 80 кг на трубах, балках, перекладинах и других конструкциях, толщиной от 10 до 55 мм. В комплекте съемная крепежная шпилька диаметром 16 мм со страховочным воротником, который не даст шпильке выскользнуть при ослаблении зажима, позволяет панорамировать осветительный прибор. Страховочный трос с карабином предохранит установленное оборудование от выскальзывания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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