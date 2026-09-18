Зрительная труба Veber Snipe 20-60x60 GR Zoom
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для наблюдений как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище
Увеличение, крат
60x
Покрытие линз
многослойное FMC
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232304
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BAK-4
Минимальная дистанция фокусировки
10
Назначение
для наблюдений как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
60x
Покрытие линз
многослойное FMC
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
нет
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х11
Вес, кг.
1.7
Описание товара Зрительная труба Veber Snipe 20-60x60 GR Zoom
Зрительная труба Veber 20-60х60 GR Zoom позволит вам наблюдать как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище, поэтому купить зрительную трубу мы рекомендуем как заядлым охотникам, так и профессиональным спортсменам. Просветлённая оптика и хорошее разрешение системы, позволит вести наблюдение без потери резкости на любом выбранном увеличении.
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Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BAK-4
Минимальная дистанция фокусировки
10
Назначение
для наблюдений как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
60x
Покрытие линз
многослойное FMC
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
нет
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Зрительная труба Veber 20-60х60 GR Zoom позволит вам наблюдать как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище, поэтому купить зрительную трубу мы рекомендуем как заядлым охотникам, так и профессиональным спортсменам. Просветлённая оптика и хорошее разрешение системы, позволит вести наблюдение без потери резкости на любом выбранном увеличении.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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