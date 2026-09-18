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Кронштейн GreenBean GB-FF 01 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн GreenBean GB-FF 01

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Кронштейн GreenBean GB-FF 01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
16х5х8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232290
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Кронштейн
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
16х5х8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х6
Вес, г.
400

Описание товара Кронштейн GreenBean GB-FF 01

Предназначен для установки фотокамеры с дополнительными аксессуарами типа фоллоу фокуса, LED-осветителей и т.д. на штатив, риг и другие опоры. В основании имеются резьбовое отверстие 3/8 дюйма (одно) и 1/4 дюйма (два), верхняя площадка имеет винт – 1/4 дюйма и резьбовое отверстие 3/8 дюйма.

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Кронштейн
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
16х5х8
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для установки фотокамеры с дополнительными аксессуарами типа фоллоу фокуса, LED-осветителей и т.д. на штатив, риг и другие опоры. В основании имеются резьбовое отверстие 3/8 дюйма (одно) и 1/4 дюйма (два), верхняя площадка имеет винт – 1/4 дюйма и резьбовое отверстие 3/8 дюйма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн GreenBean GB-FF 01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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