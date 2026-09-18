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Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный купить с доставкой в Москве
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Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный

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Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 1
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 2
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 3
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 4
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 5
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 6
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 7
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 8
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 9
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 10
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 11
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 12
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 13
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 14
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 15
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 16
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 17
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 18
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 19
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 20
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 21
Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Подсветка
нет
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 1
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 2
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 3
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 4
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 5
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 6
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 7
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 8
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 9
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 10
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 11
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 12
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 13
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 14
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 15
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 16
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 17
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 18
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 19
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 20
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 21
  • Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232243
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, кабель USB-mini USB, амортизирующее крепление, поп-фильтр, мягкий чехол для микрофона, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
-35
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный

Профессиональный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, с электретным капсюлем и позолоченной диафрагмой (D25 мм) обеспечивает высокую чувствительность и естественное, отчётливое звучание звукозаписи. Подключение осуществляется по стандартному порту USB. Микрофон оснащён амортизирующим креплением, которое предотвращает выпадание микрофона и уменьшает помехи во время записи. Купить микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB можно тем, кто записывает аудио для интернета, журналистам, блогерам. Крепление на стойку c резьбовым адаптером 3/8“

Отзывы о товаре Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, кабель USB-mini USB, амортизирующее крепление, поп-фильтр, мягкий чехол для микрофона, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
-35
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, с электретным капсюлем и позолоченной диафрагмой (D25 мм) обеспечивает высокую чувствительность и естественное, отчётливое звучание звукозаписи. Подключение осуществляется по стандартному порту USB. Микрофон оснащён амортизирующим креплением, которое предотвращает выпадание микрофона и уменьшает помехи во время записи. Купить микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB можно тем, кто записывает аудио для интернета, журналистам, блогерам. Крепление на стойку c резьбовым адаптером 3/8“
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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