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Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной купить с доставкой в Москве
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Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной

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Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 1
Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 2
Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 3
Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 4
Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон хромакей
  • Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 1
  • Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 2
  • Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 3
  • Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 4
  • Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232084
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Фон хромакей
Размеры в упаковке, м
1.69х0.18х0.18
Вес, кг.
10.6

Описание товара Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной

Видеообзор на Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной

Видеообзор Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной
 

Отзывы о товаре Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Фон хромакей
Описание

Видеообзор на Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной

Видеообзор Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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