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Сумка для фотоаппарата LowePro Portofino 10 Red купить с доставкой в Москве
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Сумка для фотоаппарата LowePro Portofino 10 Red

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Сумка для фотоаппарата LowePro Portofino 10 Red
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232024
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Габариты (ВxШxГ), см
9,5х7х5
Материал
натуральная кожа
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
200

Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Portofino 10 Red

Чехол Lowepro Portofino 10 выполнен в классическом дизайне для ультракомпактных камер и ориентирован на взыскательного покупателя, который выбирает современный, модный и стильный аксессуар. Элегантная модель выполнена из натуральной кожи с контрастной строчкой. Чехол имеет магнитную застежку, благодаря которой его владелец получает простой удобный, а главное быстрый доступ к фотокамере. Чехлы серии Lowepro Portofino Series разработаны специально с учетом размеров наиболее популярных сегодня моделей компактных и ультракомпактных фотокамер. Благодаря специальной застежке на задней стороне, чехол можно носить на поясе, освободив руки.

Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Portofino 10 Red




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Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Габариты (ВxШxГ), см
9,5х7х5
Материал
натуральная кожа
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Lowepro Portofino 10 выполнен в классическом дизайне для ультракомпактных камер и ориентирован на взыскательного покупателя, который выбирает современный, модный и стильный аксессуар. Элегантная модель выполнена из натуральной кожи с контрастной строчкой. Чехол имеет магнитную застежку, благодаря которой его владелец получает простой удобный, а главное быстрый доступ к фотокамере. Чехлы серии Lowepro Portofino Series разработаны специально с учетом размеров наиболее популярных сегодня моделей компактных и ультракомпактных фотокамер. Благодаря специальной застежке на задней стороне, чехол можно носить на поясе, освободив руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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