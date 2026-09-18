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Характеристики
Тип товара
Чехлы для компактных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232024
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Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Portofino 10 Red
Чехол Lowepro Portofino 10 выполнен в классическом дизайне для ультракомпактных камер и ориентирован на взыскательного покупателя, который выбирает современный, модный и стильный аксессуар. Элегантная модель выполнена из натуральной кожи с контрастной строчкой. Чехол имеет магнитную застежку, благодаря которой его владелец получает простой удобный, а главное быстрый доступ к фотокамере. Чехлы серии Lowepro Portofino Series разработаны специально с учетом размеров наиболее популярных сегодня моделей компактных и ультракомпактных фотокамер. Благодаря специальной застежке на задней стороне, чехол можно носить на поясе, освободив руки.
Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Portofino 10 Red
Чехол Lowepro Portofino 10 выполнен в классическом дизайне для ультракомпактных камер и ориентирован на взыскательного покупателя, который выбирает современный, модный и стильный аксессуар. Элегантная модель выполнена из натуральной кожи с контрастной строчкой. Чехол имеет магнитную застежку, благодаря которой его владелец получает простой удобный, а главное быстрый доступ к фотокамере. Чехлы серии Lowepro Portofino Series разработаны специально с учетом размеров наиболее популярных сегодня моделей компактных и ультракомпактных фотокамер. Благодаря специальной застежке на задней стороне, чехол можно носить на поясе, освободив руки.
Сумка для фотоаппарата LowePro Portofino 10 Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Portofino 10 Red