Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231738
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Особенности
емкость 2000 mAh
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х3
Вес, г.
200
Описание товара Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II
Фирменный аккумулятор Godox VB18, который предназначен для вспышек Godox серии Ving: V850, V850II, V860C, V860N, V860S, V860IIC, V860IIN, V860IIS. Новая улучшенная версия. Отличается от старой отсутствием некоторых заводских дефектов и большей надёжностью. Визуально отличить от старой можно по гравировке в правом верхнем углу над буквами VB18.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Особенности
емкость 2000 mAh
Страна производитель
Китай
Фирменный аккумулятор Godox VB18, который предназначен для вспышек Godox серии Ving: V850, V850II, V860C, V860N, V860S, V860IIC, V860IIN, V860IIS. Новая улучшенная версия. Отличается от старой отсутствием некоторых заводских дефектов и большей надёжностью. Визуально отличить от старой можно по гравировке в правом верхнем углу над буквами VB18.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Достоинства:
Очень хорошая вещь для вспышек. Брал второй в запас. Отличное качество и быстрая доставкой. И ещё приятная цена была на момент моего заказа, даже дешевле, чем у китайцев)
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II
Достоинства:
Очень хорошая вещь для вспышек. Брал второй в запас. Отличное качество и быстрая доставкой. И ещё приятная цена была на момент моего заказа, даже дешевле, чем у китайцев)
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую