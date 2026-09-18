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Генератор пузырей Falcon Eyes B-80 купить с доставкой в Москве
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Генератор пузырей Falcon Eyes B-80

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Генератор пузырей Falcon Eyes B-80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор пузырей
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
20,5х25х26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231629
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Генератор пузырей
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
20,5х25х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х24
Вес, кг.
1.9

Описание товара Генератор пузырей Falcon Eyes B-80

Falcon Eyes B-80 - генератор пузырей, который поможет разнообразить студийную фотосъемку. Производительность данной модели позволяет за считанные минуты заполнить пространство студии множеством мыльных пузырей. Использование генератора мыльных пузырей захватит внимание юных моделей и гарантирует искренние улыбки в кадре!

Отзывы о товаре Генератор пузырей Falcon Eyes B-80




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Генератор пузырей
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
20,5х25х26
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes B-80 - генератор пузырей, который поможет разнообразить студийную фотосъемку. Производительность данной модели позволяет за считанные минуты заполнить пространство студии множеством мыльных пузырей. Использование генератора мыльных пузырей захватит внимание юных моделей и гарантирует искренние улыбки в кадре!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор пузырей Falcon Eyes B-80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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