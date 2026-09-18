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Характеристики
Тип товара
Генератор снега
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
52х25,7х30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231628
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Описание товара Генератор снега Falcon Eyes SM-1200
Falcon Eyes SM-1200 - компактный генератор снега, который без сомнений расширит творческие возможности вашей студии. Генератор SM-1200 даст возможность снимать тематические снежные сцены, например, фотосъемка зимних коллекций одежды, новогодняя съемка, а также украсит любую детскую съемку или фотосъемку корпоративного мероприятия. Генератор снега создает эффект настоящего снегопада, что позволяет применять его в качестве спецэффекта зимнего времени года в любой фотостудии. Генератор снега работает на специальной жидкости, использование жидкости абсолютно безопасно для кожи, одежды и отделки помещения (внимательно изучайте прилагаемую к жидкости инструкцию). Пользоваться генератором снега очень просто, достаточно налить в него жидкость и он сразу начнет выдувать большие хлопья снега. В комплекте пульт беспроводного дистанционного управления
Falcon Eyes SM-1200 - компактный генератор снега, который без сомнений расширит творческие возможности вашей студии. Генератор SM-1200 даст возможность снимать тематические снежные сцены, например, фотосъемка зимних коллекций одежды, новогодняя съемка, а также украсит любую детскую съемку или фотосъемку корпоративного мероприятия. Генератор снега создает эффект настоящего снегопада, что позволяет применять его в качестве спецэффекта зимнего времени года в любой фотостудии. Генератор снега работает на специальной жидкости, использование жидкости абсолютно безопасно для кожи, одежды и отделки помещения (внимательно изучайте прилагаемую к жидкости инструкцию). Пользоваться генератором снега очень просто, достаточно налить в него жидкость и он сразу начнет выдувать большие хлопья снега. В комплекте пульт беспроводного дистанционного управления
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