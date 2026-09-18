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Генератор тумана Falcon Eyes F-400R купить с доставкой в Москве
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Генератор тумана Falcon Eyes F-400R

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Генератор тумана Falcon Eyes F-400R - фото 1
Генератор тумана Falcon Eyes F-400R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
230х140х135
  • Генератор тумана Falcon Eyes F-400R - фото 1
  • Генератор тумана Falcon Eyes F-400R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231626
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Генератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
230х140х135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х16
Вес, кг.
3.8

Описание товара Генератор тумана Falcon Eyes F-400R

Компактный генератор тумана Falcon Eyes F-400R наполняет окружающее пространство паром, имитирующим дым. Используется для создания различных художественных дымовых эффектов в фотосъемке, эстрадных шоу, ночных клубах, театральных постановках. Генераторы дыма часто дополняют вентиляторами, чтобы легкий дым рассеивался, становился менее плотным и поднимался вверх, распространяясь по всей площади и подчеркивая атмосферу действия. Благодаря компактному корпусу и малому весу, который составляет всего 1,8 кг, генератор можно легко взять с собой. Falcon Eyes F-400R формирует мощную струю дыма длиной до 4 метров, а время, которое требуется для нагрева, составляет всего 5 минут. В комплекте беспроводной пульт дистанционного управления.

Отзывы о товаре Генератор тумана Falcon Eyes F-400R




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Генератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
230х140х135
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный генератор тумана Falcon Eyes F-400R наполняет окружающее пространство паром, имитирующим дым. Используется для создания различных художественных дымовых эффектов в фотосъемке, эстрадных шоу, ночных клубах, театральных постановках. Генераторы дыма часто дополняют вентиляторами, чтобы легкий дым рассеивался, становился менее плотным и поднимался вверх, распространяясь по всей площади и подчеркивая атмосферу действия. Благодаря компактному корпусу и малому весу, который составляет всего 1,8 кг, генератор можно легко взять с собой. Falcon Eyes F-400R формирует мощную струю дыма длиной до 4 метров, а время, которое требуется для нагрева, составляет всего 5 минут. В комплекте беспроводной пульт дистанционного управления.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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