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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231623
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головка импульсная, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х9
Вес, г.
300
Описание товара Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200
Круглая головка Godox H200R для вспышки Godox AD200 устанавливается на место стандартной прямоугольной. Матированное стекло обеспечивает мягкий свет с широким углом рассеивания и плавным затуханием: идеально для использования в открытом виде, а также вместе с зонтами, софтбоксами или металлическими рефлекторами. При этом импульсная лампа находится под защитой корпуса. Магнитное крепление позволяет использовать различные насадки: шторки, купольный диффузор, плоский диффузор, сотовые решетки, конус (снут) и цветные фильтры. Все эти аксессуары продаются единым набором AK-R1. H200R также может использоваться с выносной головкой EC-200 и адаптером AD-P для аксессуаров Profoto.
головка импульсная, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Круглая головка Godox H200R для вспышки Godox AD200 устанавливается на место стандартной прямоугольной. Матированное стекло обеспечивает мягкий свет с широким углом рассеивания и плавным затуханием: идеально для использования в открытом виде, а также вместе с зонтами, софтбоксами или металлическими рефлекторами. При этом импульсная лампа находится под защитой корпуса. Магнитное крепление позволяет использовать различные насадки: шторки, купольный диффузор, плоский диффузор, сотовые решетки, конус (снут) и цветные фильтры. Все эти аксессуары продаются единым набором AK-R1. H200R также может использоваться с выносной головкой EC-200 и адаптером AD-P для аксессуаров Profoto.
Головка импульсная Godox Witstro H200R для вспышек AD200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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