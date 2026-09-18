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Кольцо переходное Falcon Eyes SN-PF-BW купить с доставкой в Москве
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Кольцо переходное Falcon Eyes SN-PF-BW

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Кольцо переходное Falcon Eyes SN-PF-BW - фото 1
Кольцо переходное Falcon Eyes SN-PF-BW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
  • Кольцо переходное Falcon Eyes SN-PF-BW - фото 1
  • Кольцо переходное Falcon Eyes SN-PF-BW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231523
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Размеры в упаковке, см
17х16х13
Вес, г.
500

Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes SN-PF-BW

Адаптер для быстрой установки модификаторов света с креплением BOWENS на головки стандарта PROFOTO. Материал: металл, резина.

Отзывы о товаре Кольцо переходное Falcon Eyes SN-PF-BW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Описание
Адаптер для быстрой установки модификаторов света с креплением BOWENS на головки стандарта PROFOTO. Материал: металл, резина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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