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Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки купить с доставкой в Москве
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Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Цветовая температура
5400±200К
Источник питания
220 В 50 Гц
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  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 2
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 3
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 540 руб. 

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6 510 руб. 

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Код товара: 231504
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
Фотобокс PBF-50AB (50х50х50 см) - 1 шт, Сменный фон - 4 шт, Осветитель LED (8Вт) - 3 шт, Стойка PSH-55 - 1 шт, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Цветовая температура
5400±200К
Источник питания
220 В 50 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х10
Вес, г.
300

Описание товара Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки

Комплект PBK-50AB-3LED является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 3 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой. Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3,4 кг. Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной. В комплект входит 4 фона – черный, красный, синий и белый. Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К. Подготовка комплекта к съемке занимает буквально несколько минут, продолжайте снимать в то время, когда другие все еще несут свое оборудование.

Отзывы о товаре Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплект студийного оборудования
Комплектация
Фотобокс PBF-50AB (50х50х50 см) - 1 шт, Сменный фон - 4 шт, Осветитель LED (8Вт) - 3 шт, Стойка PSH-55 - 1 шт, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Цветовая температура
5400±200К
Источник питания
220 В 50 Гц
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект PBK-50AB-3LED является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 3 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой. Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3,4 кг. Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной. В комплект входит 4 фона – черный, красный, синий и белый. Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К. Подготовка комплекта к съемке занимает буквально несколько минут, продолжайте снимать в то время, когда другие все еще несут свое оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки – стоимость товара 7540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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