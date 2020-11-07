Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Комплект студийного оборудования
|Цветовая температура
|5400±200К
|Источник питания
|220 В 50 Гц
|Комплектация
|Фотобокс PBF-50AB (50х50х50 см) - 1 шт, Сменный фон - 4 шт, Осветитель LED (8Вт) - 3 шт, Стойка PSH-55 - 1 шт, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
|Вес, кг
|3,4
|Состояние товара
|новый
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