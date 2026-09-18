Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки
6 510 руб.
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Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-3LED для макросъемки
Комплект PBK-50AB-3LED является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 3 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой. Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3,4 кг. Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной. В комплект входит 4 фона – черный, красный, синий и белый. Осветители со светодиодными лампами формируют яркий световой поток с цветовой температурой 5400К. Подготовка комплекта к съемке занимает буквально несколько минут, продолжайте снимать в то время, когда другие все еще несут свое оборудование.
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