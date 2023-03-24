Кран Falcon Eyes LSB-2JS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кран
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231477
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кран
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.17х0.16
Вес, кг.
9.5
Описание товара Кран Falcon Eyes LSB-2JS
Журавль LSB-2JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. LSB-2JS — младший представитель в модельном ряду, особенностью является мобильность конструкции — за счет небольшого веса, и надежность в эксплуатации — все основные узлы выполнены из металла. В комплекте съемный груз-противовес, местоположение которого регулируется на перекладине. В модели LSB-2JS установлен пружинный амортизатор.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кран
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
100
Страна производитель
Китай
Журавль LSB-2JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. LSB-2JS — младший представитель в модельном ряду, особенностью является мобильность конструкции — за счет небольшого веса, и надежность в эксплуатации — все основные узлы выполнены из металла. В комплекте съемный груз-противовес, местоположение которого регулируется на перекладине. В модели LSB-2JS установлен пружинный амортизатор.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Достоинства:
Все привезли в срок. Запечатанное. Все в лучшем виде. Спасибо Котофото.
Недостатки:
Не выявлено. До этого заказывал на другой площадке. Привезли все рваное и некомплект.
Комментарий:
Я доволен как слон.
Кран Falcon Eyes LSB-2JS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кран Falcon Eyes LSB-2JS
Достоинства:
Все привезли в срок. Запечатанное. Все в лучшем виде. Спасибо Котофото.
Недостатки:
Не выявлено. До этого заказывал на другой площадке. Привезли все рваное и некомплект.
Комментарий:
Я доволен как слон.