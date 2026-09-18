Лампа импульсная Godox 600W
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Характеристики
Тип товара
Студийные фотовспышки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб.
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9 280 руб.
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Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231417
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Студийные фотовспышки
Высота, см
5.5
Комплектация
лампа, документация, упаковка
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х11
Вес, г.
200
Описание товара Лампа импульсная Godox 600W
Импульсная лампа для студийных вспышек Godox AD600/B/M/BM. Мощность 600 Вт. Лампа расположена на керамическом основании и закрыта стеклянным защитным колпаком.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Студийные фотовспышки
Высота, см
5.5
Комплектация
лампа, документация, упаковка
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Импульсная лампа для студийных вспышек Godox AD600/B/M/BM. Мощность 600 Вт. Лампа расположена на керамическом основании и закрыта стеклянным защитным колпаком.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Лампа импульсная Godox 600W - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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