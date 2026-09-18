Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800
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Характеристики
Описание товара Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 с опорой-ножками и сменной жидкостной головой, предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Секции монопода изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и замки секций - из прочного композитного пластика. Максимальная высота 180 см. Встроенная голова с жидкостным демпфированием поворачивается на 360? по горизонтали, наклоняется вверх и вниз, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые регуляторы демпфирования. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Обе оси вращения головы оборудованы шкалами для точного наведения. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4, подпружиненный штифт и противоскользящая монтажная вставка. Голова сменная, устанавливается на винт 3/8. На основании для установки головы находится оборотный винт 1/4-3/8. Диаметр секций: 29/26/22/19 мм. Секции монопода выполнены из профильных труб, что исключает прокручивание. Клипсовые замки надежно фиксируют секции. К нижнему основанию монопода крепится опора из трех складывающихся стальных лапок с резиновыми вставками. Благодаря этой опоре монопод надежно устанавливается на любой поверхности. Опора на шаровом основании позволяет наклонять монопод под углом до 15?, а специальная гайка поможет ограничить угол наклона до нужной величины. В ситуациях, когда не требуется дополнительная устойчивость или монопод используется только для фотосъемки, раскладывающуюся опору можно снять и установить вместо нее резиновую пятку (входит в комплект), это облегчит общий вес конструкции. На верхней секции расположена мягкая накладка из пеноматериала, которая позволяет комфортно использовать монопод даже при отрицательных температурах. Рядом с накладкой находится ремень для запястья. Для бережной транспортировки и хранения монопод комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.
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