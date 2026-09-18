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Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 купить с доставкой в Москве
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Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800

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Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 1
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 2
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 3
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 4
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 5
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 6
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 7
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 8
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 1
  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 2
  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 3
  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 4
  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 5
  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 6
  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 7
  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 8
  • Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231406
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
да
Длина в сложенном состоянии, см
65
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
66
Сменная площадка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х12х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800

Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 с опорой-ножками и сменной жидкостной головой, предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Секции монопода изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и замки секций - из прочного композитного пластика. Максимальная высота 180 см. Встроенная голова с жидкостным демпфированием поворачивается на 360? по горизонтали, наклоняется вверх и вниз, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые регуляторы демпфирования. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Обе оси вращения головы оборудованы шкалами для точного наведения. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4, подпружиненный штифт и противоскользящая монтажная вставка. Голова сменная, устанавливается на винт 3/8. На основании для установки головы находится оборотный винт 1/4-3/8. Диаметр секций: 29/26/22/19 мм. Секции монопода выполнены из профильных труб, что исключает прокручивание. Клипсовые замки надежно фиксируют секции. К нижнему основанию монопода крепится опора из трех складывающихся стальных лапок с резиновыми вставками. Благодаря этой опоре монопод надежно устанавливается на любой поверхности. Опора на шаровом основании позволяет наклонять монопод под углом до 15?, а специальная гайка поможет ограничить угол наклона до нужной величины. В ситуациях, когда не требуется дополнительная устойчивость или монопод используется только для фотосъемки, раскладывающуюся опору можно снять и установить вместо нее резиновую пятку (входит в комплект), это облегчит общий вес конструкции. На верхней секции расположена мягкая накладка из пеноматериала, которая позволяет комфортно использовать монопод даже при отрицательных температурах. Рядом с накладкой находится ремень для запястья. Для бережной транспортировки и хранения монопод комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.

Отзывы о товаре Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
да
Длина в сложенном состоянии, см
65
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
66
Сменная площадка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монопод Falcon Eyes Cinema VM-1800 с опорой-ножками и сменной жидкостной головой, предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Секции монопода изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и замки секций - из прочного композитного пластика. Максимальная высота 180 см. Встроенная голова с жидкостным демпфированием поворачивается на 360? по горизонтали, наклоняется вверх и вниз, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые регуляторы демпфирования. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Обе оси вращения головы оборудованы шкалами для точного наведения. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4, подпружиненный штифт и противоскользящая монтажная вставка. Голова сменная, устанавливается на винт 3/8. На основании для установки головы находится оборотный винт 1/4-3/8. Диаметр секций: 29/26/22/19 мм. Секции монопода выполнены из профильных труб, что исключает прокручивание. Клипсовые замки надежно фиксируют секции. К нижнему основанию монопода крепится опора из трех складывающихся стальных лапок с резиновыми вставками. Благодаря этой опоре монопод надежно устанавливается на любой поверхности. Опора на шаровом основании позволяет наклонять монопод под углом до 15?, а специальная гайка поможет ограничить угол наклона до нужной величины. В ситуациях, когда не требуется дополнительная устойчивость или монопод используется только для фотосъемки, раскладывающуюся опору можно снять и установить вместо нее резиновую пятку (входит в комплект), это облегчит общий вес конструкции. На верхней секции расположена мягкая накладка из пеноматериала, которая позволяет комфортно использовать монопод даже при отрицательных температурах. Рядом с накладкой находится ремень для запястья. Для бережной транспортировки и хранения монопод комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.
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Доставка
Отзывы


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