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Характеристики
Тип товара
Отражатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231281
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Описание товара Отражатель SRH-CA с сотовой насадкой для накамерной вспышки
Falcon Eyes SRH-CA рефлектор с сотовой насадкой, служит для создания необходимого светотеневого рисунка, подходит для всех накамерных вспышек. Легко и быстро устанавливается с помощью липучек, компактен в сложенном виде. Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180?150 мм. Рефлектор применяется как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света). Рефлектор изготовлен из пластика, сотовая насадка металл. В комплекте складной колпачок-рассеиватель.
Falcon Eyes SRH-CA рефлектор с сотовой насадкой, служит для создания необходимого светотеневого рисунка, подходит для всех накамерных вспышек. Легко и быстро устанавливается с помощью липучек, компактен в сложенном виде. Рефлектор с серебристой отражающей поверхностью, размер 180?150 мм. Рефлектор применяется как самостоятельно, для создания направленного и концентрированного пучка света (отражающая поверхность рефлектора смягчает переход из света в тень), так и с сотовой насадкой (для ограничения светового потока и формирования узконаправленного пучка света). Рефлектор изготовлен из пластика, сотовая насадка металл. В комплекте складной колпачок-рассеиватель.
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